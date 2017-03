Calcagni MÃ©tallerie

Philippe CalemardAncien chef d’entreprise, P. Calemard se passionne depuis longtemps pour la communication. Il réalise pour RCF l’émission consacrée à la vie économique de notre région. Son carnet d’adresse, ses multiples contacts avec le monde des entreprises, petites ou grandes, permet à notre Radio de mettre en avant les acteurs du renouveau de notre territoire. Il va directement réaliser les interviews sur le terrain et réalise le fini de l’émission chez lui. Il est membre du CA de RCF Saint-Étienne.

Jean BalouzetAyant eu des responsabilités dans le monde industriel, il est notre répondant pour les questions économiques ! Réalisateur d’interviews concernant l’actualité économique locale pour les journaux quotidiens, il produit également de nombreuses émissions dans la série « La vie économique ». Il a créé l’émission : « Planète sciences » : 12 minutes ludiques et sérieuses qui sont reprises par plusieurs stations RCF en France. Il est également membre de l’équipe des communiqués et du CA de RCF Saint-Étienne.

Anne-Marie VERGNON

Professeur de lettres à mi-temps, elle dirige la radio depuis plus de 15 ans. Sa passion est d’abord lejournalisme : reportages, rencontres, émissions en studio et animations en extérieur, c’est par l’exemplede l’exigence qu’elle motive son équipe. Elle a exercé des responsabilités importantes dans l’élaborationdu nouvel univers de RCF au sein de divers groupes de travail nationaux et elle est régulièrement appeléà intervenir comme « experte » au sein de notre réseau.