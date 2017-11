A Cambrai, l'internat qui redonne goût au travail

L'ancienne caserne de Cambrai accueille l'un des 19 EPIDE de France. Ici les jeunes de 18 à 25 ans, retrouvent le goût de l'effort, du collectif, du sport, et tout simplement leurs propres envies. Petit à petit, dans un cadre inspiré de l'institution militaire, ils retrouvent un rythme et une hygiène de vie. Et commencent une nouvelle vie. Comment fonctionne l'établissement de Cambrai? Son directeur est au micro de Madeleine Vatel.