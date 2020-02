The CAMP : Un Campus pour explorer le Futur !

The CAMP à AIX en Provence : Un Campus d'innovation numérique unique en Europe! avec un incubateur pour les Start-Up : Le Village by Crédit Agricole Alpes Provence. Les Thématiques de la Mobilité Durable, la Qualité de la Vie, l'alimentation durable et la Ville du Futur sont privilégiées.

Invités :

- Catherine GALL / Directrice de The CAMP/ Aix en Provence

- Bruno ISIRDI / le Village by CA

- Amaury de VEYRAC / Cofondateur de la Start Up STOQUEMARKET.