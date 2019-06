Camp vélo 2019 " Chaque année la providence du seigneur veille sur nous "

Le père Johan Visser, prêtre accompagnateur du pôle jeune et organisateur du camp vélo est impatient de prendre la route avec les jeunes collégiens et lycéens pour un voyage de 5 jours. Du 2 au 6 juillet près de 130 jeunes vont pédaler à la découverte de lieux Sarthois. Vélos, découvertes, visites, sports et veillées... le programme est bien rempli. Les rencontres sont aussi au coeur de ces journées.



Anecdotes, histoires et organisation, le père Visser est au micro de Pierre Girault pour RCF Sarthe.