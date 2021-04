Campagne de prévention contre le radon - Vallée de la Bruche

Connaissez-vous le radon ? Il s'agit d'un gaz radioactif, d'origine naturel, qui est plus ou moins présent selon les régions et qui peut causer des cancers du poumon ... Et pour s'en prémunir, l'Agence Régionale de Santé, en partenariat avec Atmo Grand Est, a lancé une campagne de sensibilisation dans la vallée de la Bruche : une vallée où les niveaux de radon sont plutôt élevés, mais où la campagne veut surtout rappeler les bons gestes à adopter. Explications de Michel Marquez, de l'agence Atmo Grand Est.