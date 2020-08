Jeudi dernier se tenait à la Faute-sur-Mer une campagne de sensibilisation pour la préservation de la biodiversité organisée par l’OFB, office français de la biodiversité. Les agents de l’OFB sont partis à la rencontre des vacanciers et du grand public pour les sensibiliser aux bons usages des plages et des dunes et à la préservation de la faune et de la flore présentes sur les sites protégés.