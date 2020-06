Campagne Municipales en Charente et en Nouvelle Aquitaine

Des élections municipales qui se déroulent dans un contexte particulier… et qui vont s’achever le 28 juin… 3 mois et demi après le 1er tour…

Depuis lundi, la campagne officielle est lancée pour ces élections. Cette semaine, nous vous avons proposé de mieux cerner le programme et les projets des candidats pour les municipales à Cognac. Ils sont 4 à se présenter devant les électeurs… Et dès lundi, sur notre antenne, même démarche avec les candidats qui cherchent à rassembler les électeurs de Soyaux…

Aujourd’hui, pour faire le lien entre ces deux semaines, une émission pour prendre un peu de hauteur et contextualiser ces élections municipales dans notre département et même un peu plus largement. Nous avons invité Laurent Maurin en tant qu’historien pour nous éclairer…