Canal Ti Zef, l'éducation par l'audiovisuel

Canal Ti Zef est une association de vidéo brestoise, reconnue d’éducation populaire créée en 2001.

Depuis 20 ans elle démocratise et sensibilise tout type de public aux pratiques audiovisuelles.

On en parle avec Marine Clergeau coordinatrice au sein de Canal Ti Zef.

Plus d'infos : http://www.canaltizef.infini.fr/