Cancer de la peau: un dÃ©pistage gratuit toute la semaine

Si cela fait un certain temps que vous n'êtes pas allé voir un dermatologue, vous allez pouvoir le faire cette semaine, et gratuitement. Depuis lundi et jusqu’à vendredi , plus de 300 dermatologues à travers toute la France vous proposent un dépistage gratuit du cancer de la peau. C’est la 19ème édition cette année. Dans le collimateur : le fameux mélanome.

Attention, pour pouvoir bénéficier de ce dépistage gratuit, il faut impérativement vous rendre sur le site des dermatologues www.syndicatdermatos.fr ou appeler au 0805 53 2017. Vous obtiendrez ainsi un rendez-vous avec un identifiant par sms et/ou par mail qui vous confirmera le lieu, la date et l’horaire à présenter au dermatologue. Mais autant ne pas traîner, 6 000 personnes se sont déjà inscrites.