Cancers de la gorge : mieux connaître cette maladie

C'est la 7è semaine de sensibilisation aux cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS). Placée sous l’égide de la Société Francaise de Cancérologie Cervico-Faciale, cette campagne a pour but d’améliorer la communication et l’information des patients et notamment d’inciter les patients alcoolo-tabagiques à consulter plus tôt en les alertant sur les symptômes à risque.

Entretien avec le Dr Sylvain Morinière.