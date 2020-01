Cancers masculins, et si on en parlait ?

En France chaque année, 55 000 nouveaux cas de cancers de la prostate sont détectés. Le cancer du testicule quant à lui reste le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes, avec 2 300 nouveaux cas par an. Des cancers pour lesquels les tabous sont nombreux et la parole parfois difficile à libérer, tant dans notre société, ces organes sont affiliés à l’image de ce que doit être un homme.