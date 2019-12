A Cannes, la crèche de l'église du Suquet s'anime depuis bientôt 100 ans

Elle prend place en l'église Notre-Dame d'Espérance, au Suquet, sur les hauteurs de Cannes : nous découvrons la plus grande crèche mécanisée et musicale de type sulpicien de France. Créée en 1920, elle nous est présentée par Gilles Mangiantini. Paroissien passionné par les crèches, il restaure et entretient cette crèche biblique depuis 2010.