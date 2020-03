Cantoria le livre Vermeil de Montserrat

le choeur Cantoria de Brest et l'ensemble Influences de Nantes donne le Livre Vermeil de l'abbaye Catalane de Montserrat. Le chef de choeur Jean-Claude Quéro et le président de Cantoria Rémi Guénneuguès nous présententr cette oeuvre. Le livre Vermeil de Montserrat donné par Cantoria et l'ensemble Influences de Nantes, c'est samedi prochain 14 mars à 18h00 en la cathédrale saint-Corentin à Quimper et e dimanche 15 mars à 16h30 en l'église Saint-Thomas à Landerneau