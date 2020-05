Cap sur Panama ! Un livre, un film, une aventure spirituelle aux JMJ à Panama

Le pape françois a invité les jeunes à quitter leur canapé et à chausser leur crampon, un message qui a tout de suite résonné dans la tête de plusieurs jeunes, partis rejoindre les JMJ 2019 à Panama en voilie.

Aujourd'hui, leur périple physique et spirituelle vous est offert par le biais d'un film disponible sur leur chaîne youtube et diffusée sur la plateforme KTO. Ils ont en également tiré un magnifique ouvrage "Cap sur panama" aux éditions du cerf, pour vous faire partager cette aventure collective à la rencontre des autres.

Dans ce Mag actu, Aldrick Vercken, 22 ans, est notre chef de bord, il vous présente cette traversée de l'atlantique en voilier et il nous présente ce livre et ce film cap sur panama.