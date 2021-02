Carnaval de Nice: les habitants invités à récupérer la couronne du roi au virus place Masséna

Vite ! Allez appuyer sur la pédale au pied du virus géant qui s'est installé sur la place Masséna ! C'est Carnavalovirus, l’Usurpateur. Il a bien la couronne de roi mais non ! On ne le veut pas... Cette année, pas de foule, ni de grande fête à cause de lui. En appuyant sur la pédale, vous actionnez la seringue pour lui donner le vaccin. Ainsi, il sera terrassé !

Carnavalovirus brûlera, ce sera le 27 février mais les Niçois auront au préalable récupéré la couronne royale revenant de droit au Roi du Carnaval 2022. Et vous, vous le trouvez comment ce virus ? On vous a posé la question !

Malgré le report du carnaval, la ville de Nice s’est engagée à soutenir l’activité des Carnavaliers avec des animations sur un mois.