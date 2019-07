Carnet de balades: 24 fiches pour (re)découvrir Le Mans et sa métropole

Par Pierre Girault et Xavier BOZO

La ville du Mans avec l'Arche de la Nature proposent un guide de randonnées autour du Boulevard Nature.

24 fiches détachables sont présentes dans ce livret, elles comportent des indications et des conseils mais vous plongent aussi dans les légendes mancelles comme celle de la sorcière d'Arnage.

Accessibles à tous, les différents circuits varient entre 1 et 25 kilomètres. Vous pouvez emprunter les sentiers récemment balisés, à pied, à vélo, à cheval ou même en canoë.

Plusieurs sont aussi accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Il est déjà disponible pour 7 euros, à la maison du Pilier Rouge, la maison de l'Eau ou de la Forêt et à partir de septembre à l'Office du tourisme du Mans ainsi que dans plusieurs librairies.