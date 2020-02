Carol, Christine et John, expatriés britanniques en Normandie

Le Brexit est désormais acté. La Grande-Bretagne ne fait officiellement plus partie de l'Union européenne. Sur RCF nous vous avons informés sur les conséquences de ce départ du côté des français. Mais aujourd’hui dans l’entretient de la semaine, le micro est ouvert à ceux qui seront certainement bien plus concernés par ce Brexit. Les ressortissants britanniques de Normandie. Dans notre région, les britanniques sont très présents notamment grâce à la communauté anglicane de Caen. Nous recevons trois de ces membres : Carol Hart et Christine et John Harris.