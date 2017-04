Ã§aRouleTour06, le bus de lâ€™emploi

Jusqu'au 29 avril dans les Alpes-Maritimes un bus sillonne les routes pour informer les habitants sur l'emploi et la formation. Une initiative du SPRO de Nice (Service Public Régional de l’Orientation) qui a profité de la nouvelle compétences des départements en matière d'emploi, de formation professionnelle et de métiers explique Denis Jaubert, RCF Nice Côte d'Azur.



Un accès à tous aux informations sur les métiers

Orange et bleu, le bus traverse plusieurs villes du département avec pour objectif de toucher les habitants là où ils sont, et surtout ceux qui sont plus éloignés des outils numériques. Le SPRO veut en fait garantir à toute personne l'accès à une information gratuite sur les métiers et l'emploi. Qu'ils soient collégiens, lycéens, étudiants ou chercheurs d’emploi ceux qui monteront dans le bus sont accueillis par des formateurs des partenaires de cette opération.



Prochains rendez-vous du bus #çaRouleTour06

Mardi 25 avril 2017 : Contes - Pré Massa ; La Trinité - Place Pasteur ;

Mercredi 26 avril 2017: Grasse - av. Pierre Semard ; Mouans Sartoux - Gare SNCF

Jeudi 27 avril 2017 : Carros - Parking CFA de Carros; St Martin-du-Var - Place Alexis

Vendredi 28 avril : Breil sur Roya - Esplanade du Général de Gaulle

Samedi 29 avril : Antibes - Parking du port Vauban