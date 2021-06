Carrefour Catholique - 1 juillet 2021 à 12:00

Directeur et rédacteur en chef de Dialogue RCF, Amaury Guillem a travaillé à Reporters d'Espoirs puis dans la presse locale, avant de s'engager au Rocher Oasis des cités. Il est l'auteur de Ceux du 11e étage (éd. du Cerf). Il a aussi publié le témoignage du père Jacques Mourad, Un moine en otage (éd. Emmanuel).

Guillaume Genet

Directeur de la communication du diocèse d’Aix et Arles, Guillaume Genet anime « Carrefour Catholique » depuis septembre 2020. Il a travaillé au sein de rédactions chrétiennes (Radio Notre-Dame, L’1visible, I.Média) et au service de la Communauté Franciscaine durant un an à Jérusalem pour leur revue Terre Sainte Magazine.