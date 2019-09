Carte Avantages jeunes j'box58 édition : le nouveau dispositif édition 2019-2020

"La carte Avantages jeunes ça sert à rien sauf à tout !". Le nouveau dispositif se décline en 7 éditions territorialisées sur la région BFC et propose plus de 400 nouveautés. Il s'agit d'inciter à la découverte et favoriser l'autonomie des moins de 30 ans. La jeunesse nivernaise pourra ainsi bénéficier d'avantages de proximité mais aussi d'avantages de niveau régional. Dans la Nièvre, 150 nouveaux partenaires proposent plus de 225 avantages sur l'ensemble du département. La carte est disponible depuis fin août au prix de 8€. Renseignements www.avantagesjeunes.com et sur l'appli.