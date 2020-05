Carte du déconfinement: la France en rouge et vert

La France va bien sortir du confinement dès ce lundi. Le Premier ministre l’a confirmé au cours d’une conférence de presse organisée cet après-midi, avec six autres membres du gouvernement. Mais l'hexagone sera "divisé en deux", selon Édouard Philippe, puisque la carte définitive du déconfinement affiche quatre régions en rouge : l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Pour elles le déconfinement sera plus contraint.



Les critères de déconfinement

Plusieurs cartes de France ont été présentées lors de la conférence de presse. Une carte ne prenant en compte que la capacité des départements à réaliser des tests de dépistage, visait à montrer que notre pays "est prêt à tester massivement", selon les mots d'Olivier Véran.



©Ministère des Solidarités et de la Santé ©Ministère des Solidarités et de la Santé

Une deuxième carte classe la France en trois zones selon les capacités hospitalières des départements.



©Ministère des Solidarités et de la Santé ©Ministère des Solidarités et de la Santé

La synthèse de tous ces critères aboutit à cette carte définitive où quatre régions restent en rouge : l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté.

©Ministère des Solidarités et de la Santé

La France rouge et vert : que signifient les deux couleurs ?

Dans les départements rouges, le déconfinement sera possible mais les parcs et les jardins resteront fermés, et les collèges ne pourront pas rouvrir dans deux semaines.

Dans les départements qui seront encore verts d'ici trois semaines, c'est-à-dire si la situation ne se dégrade pas, le déconfinement pourra franchir une nouvelle étape : ils pourront peut-être alors envisager notamment une réouverture des cafés, des bars et des restaurants.



Situation critique à Mayotte et en Île-de-France

La situation est particulièrement critique dans deux territoires : Mayotte et l’Île-de-France. Pour l'archipel de l'océan Indien, ce n’est pas une surprise puisque le Premier ministre avait déjà annoncé en début de semaine que Mayotte ne se déconfinerait dès le 11 mai. En revanche, pour l’Île-de-France, le déconfinement pourra bien avoir lieu mais avec une vigilance très particulière : le ministre de la Santé a précisé qu’il faudrait limiter au strict minimum les sorties et les contacts dans la région.

Cette vigilance s’appliquera particulière dans les transports en commun. On le savait déjà : les masques seront obligatoire dans les métro, les bus, les tram ou les trains, avec une amende de 135 euros à la clé en cas de non respect. Le trafic devrait augmenter doucement pendant le mois de mai, selon des modalités différentes.



mobilité : maximum 100 kilomètres

Christophe Castaner a confirmé que la limite des déplacement serait fixée à 100 km à vol d’oiseau. Cette limite pourra être dépassée à partir du moment où l’on reste dans notre département de résidence. Sinon, il faudra une nouvelle attestation pour motif familial impérieux ou professionnel. Attestation qui sera publiée prochainement.

Pour les trajets de moins de 100 kilomètres, un "simple justificatif de domicile" suffira pour être en règle. Le ministre de l’Intérieur a également précisé que les restrictions aux frontières françaises seraient prolongées jusqu’au 15 juin. Celles de l'espace Schengen restent également fermées "jusqu’à nouvel ordre".



80 à 85% des écoles rouvriront la semaine prochaine

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a également pris la parole pour annoncer qu'entre "80% et 85%" des écoles seront ouvertes à partir du 12 mai. Près de 90% des communes préparent cette rentrée.

Les écoles sont-elles prêtes à accueillir les enfants la semaine prochaine ? La porte-parole de l'Association des maires de France Agnès Le Brun affirme : "Nous avions alerté sur le fait que tous les maires ne pourraient pas rourvrir dans de bonnes conditions, ce qui a été entendu." Elle précise que "ce n'est pas 90% des communes" qui ouvrent leur école dès mardi 12 mai au matin, "la notion de progressivité est essentielle pour nous".