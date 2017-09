"Carton plein" pour la réinsertion professionnelle

Née en 2012 à Paris, l'association Carton plein s'attache à favoriser l'inclusion des personnes marginalisées, sans logement, qualification ou travail, et ce de façon originale.

En effet, son fonctionnement tourne autour de l'utilisation d'un objet auquel on accorde trop peu d'importance : le carton. Jeté après chaque déménagement, terminant dans une poubelle une fois périmé son usage d'emballage, les possibilités offertes par le carton sont insoupçonnées...

"En finir avec l'exclusion quotidienne"

L'association Carton plein propose alors différentes actions autour du carton. Premièrement, la collecte de cartons usagés auprès de particuliers et entreprises, ensuite revendus. Les cartons sont nettoyés par des "valoristes", personnes venues de la rue qui s'affairent dans les ateliers de l'association, fournissant un travail réuméré. Carton plein propose également de vous aider dans votre déménagement... à vélo. Cela permet à la fois de réduire la pollution et le gaspillage, tout en soutenant une initiative solidaire !

Julie, accompagnatrice socio-professionnelle, ne manque pas de souligner l'intérêt symbolique du matériau "carton" : c'est en effet, pour de nombreuses personnes sans domicile, ce qui constituait leur abri dans la rue. "Tout a une valeur, tout peut servir", rappelle-t-elle, "et avec le carton, on en finit avec la misère et l'exclusion quotidienne". De quoi permettre une réinsertion sociale et professionnelle efficace.

72 personnes ont ainsi pu être aidées l'an passé, et 40 tonnes de carton ont été recyclées.