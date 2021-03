Catéchèse et catéchuménat des adolescents

En chemin vers leur baptême, les adolescents du diocèse de Limoges vivront l’étape de l’appel décisif le dimanche 07 mars à 15h30 en l'Église du Sacré-Coeur de Limoges, Rue François Perrin à Limoges.

Catéchuménat des adolescents

L’action catéchétique auprès des adolescents est répartie entre les établissements de l’Enseignement Catholique, l’Aumônerie de l’Enseignement Public et la paroisse. L’adolescence est une étape de bouleversements. C’est l’âge où on remet tout en question pour pouvoir grandir et se construire. Au sein d’un groupe, le jeune pourra trouver un lieu d’écoute et d’échange. Il pourra aussi faire grandir sa foi vers une foi d’adulte et se préparer au sacrement de la confirmation.Pour plus d’information, contactez votre paroisse, l’Aumônerie de l’Enseignement Public ou bien la Pastorale des Jeunes.

bousquet.nicole87@free.fr