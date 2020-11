Catherine Chabaud appelle à créer des aires protégées dans l'océan Antarctique

L’eurodéputée angevine Catherine Chabaud lance un appel à la création d’aires marines protégées en Antarctique. L’ancienne navigatrice a écrit une lettre, le 27 octobre 2020, à la Commission sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique. Signée par 80 députés européens, cette lettre appelle à une action urgente afin de protéger l'océan Antarctique. "Cet océan joue un rôle fondamental dans l'équilibre du climat, et il est riche d'une grande biodiversité, menacée à la fois par la pêche et le tourisme qui se développe", explique Catherine Chabaud.