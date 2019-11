Catherine Motte : "Attention à la pollution de nos intérieurs!"

Maison, bureau, voiture : des intérieurs dans lesquels on se sent souvent en sécurité. A tort...Selon Catherine Motte, conseillère en environnement intérieur dans l'Allier, ces lieux sont en Auvergne 5 à 7 fois pollués que la moyenne nationale. En cause, de nombreux produtuis du quotidien mais aussi le manque d'aération.