Caudan : la Fonderie de Bretagne ne ferme pas

Soulagement à Caudan, dans le Morbihan...La Fonderie de Bretagne ne fermera finalement pas ses portes. Les salariés l'ont appris ce matin à l'issue d'un Conseil social et économique en sous-Préfecture de Lorient. Une annonce qui fait suite à la présentation du plan d'économies du Groupe Renault qui prévoit la suppression de 4600 emplois en France, 15 000 dans le monde, la restructuration de plusieurs usines et la fermeture du site de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. La Fonderie de Bretagne fera, elle, l'objet d'un plan stratégique. Un nouvel espoir pour les salariés. Reportage. Claire le Parc.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Les salariés de la Fonderie de Bretagne qui reprendront le travail dès mardi. De nombreux élus ont salué cette annonce. Dans un communiqué commun Loïg Chesnais Girard, le Président de Région, les Députés Jean-Michel Jacques, Gwendal Rouillard et Jimmy Pahun, les Sénateurs Joël Labbé, Jacques le Nay et Muriel Jourda, le Président de l'Agglomération de Lorient, Norbert Métairie, ou le maire de Caudan, Fabrice Vély, font part de leur soulagement. Cette décision : « illustre la confiance de l'industriel dans la qualité et le potentiel de cet outil neuf, aux capacités de production importantes et aux savoir-faire avérés ». Les élus annoncent qu'ils seront « pleinement mobilisés pour participer à l'écriture de cet avenir pour le site de Caudan, mais aussi vigilants à ce que la réalité de ses atouts soit pleinement prise en compte ».