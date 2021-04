Cavalluccio, l'album qui met Napoli en bouteille

Partons pour le sud-ouest de l'Italie. Entre le Vésuve et les champs brulants du golfe de Pouzzoles. Le soleil y a posé ses valises. Les étés là-bas sont chauds et secs, bercés par la senteur d'une sauce napolitaine imprégnée dans les ruelles. La chaleur de sa population. les vagues de la méditerannée heurtent les murs de la ville aux 500 coupoles. Comme on dit là bas "Vedi Napoli e poi muori"