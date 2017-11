La COP23, conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, se déroule à Bonn du 6 au 17 novembre en Allemagne. Christian Brodhag, président de Construction21, et acteur stéphanois sur le terrain des précédentes COP et celle de cette année, livre son expérience d'homme de réseau dans le domaine du développement durable. Les enjeux de la COP23, la bombe Trump, et la place de la Chine dans le jeu des puissances, Projecteur réalisé par Victorien Duchet.