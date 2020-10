Ce ne sont pas tout à fait les vacances pour plus d'un millier d'élèves

Ce ne sont pas tout à fait les vacances scolaires pour plus d'un millier d'élèves des Pays de la Loire. Ces écoliers, collégiens et lycéens participent aux stages des "vacances apprenantes" initiés par l'Education Nationale.

Le principe ? Des stages de quelques jours dans les établissements scolaires volontaires proposés aux élèves qui le souhaitent pour une remise à niveau en français ou en math. Des cours un peu plus ludiques qu'à la normale.

Des vacances apprenantes qui ont lieu dans un climat particulier en raison de l'assassinat de Samuel Paty à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine juste avant ces vacances.

Pour évoquer ces "vacances apprenantes" et la nécessaire sensibilisation à la liberté d'expression, Antony Torzec a rencontré William Marois, le recteur de l'académie de Nantes lors d'une de ses visites dans un collège de Nantes.