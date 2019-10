Ce qu'il faut retenir de l'actualité des Pays de la Loire cette semaine

Dans ce magazine nous reviendrons sur la situation tendue autour de l’un des plus gros squats de migrants en France, situé dans le gymnase désaffecté de Saint Herblain, dans la banlieue de Nantes. Le préfet a décidé de recenser les migrants et d’en interdire l’accès à d’autres. Une méthode qui suscite la colère des associations.



Cette semaine, c’est une rencontre avec l’association Projet Coop funéraire 49 que nous vous proposons. Fondée il y a 6 mois par une quinzaine d’Angevins, elle veut créer une entreprise coopérative de pompes funèbres en Maine-et-Loire. Présentation de cette initiative qui souhaite avoir une approche plus humaine et moins mercantile.



Nous partirons ensuite en Vendée où lundi matin, William Marois le recteur de l'académie de Nantes, était à l'école Pierre Perret à la Chaize-le-Vicomte, pour la lecture de la dictée de l'association Ela, association européenne qui lutte contre la leucodystrophie, une maladie génétique.



Retour ensuite sur la Journée Mondiale du refus de la misère qui a eu lieu jeudi. Zoom sur un collectif d'associations qui a organisé un événement spécial au Mans.



Et enfin nous partirons en Mayenne pour fêter les 30 ans de la communauté Emmaüs de Mayenne.