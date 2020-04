Cécile Dupré La Tour : la solidarité des Grands Coeurs du Bas-Rhin

Depuis le début du confinement, les initiatives d'entraide se multiplient. Exemple avec les Grands Coeurs du Bas-Rhin, qui aident aujourd'hui en réfléchissant déjà au jour d'après.





Les Grands Coeurs regroupent plusieurs structures menant des actions de solidarité, telles que la Croix Rouge, les Petites Cantines ou encore le Social Bar de Strasbourg.



Le collectif propose de mener des actions d'entraide autour de soi : téléphoner à des personnes isolées, aider à faire les courses de ses voisins, etc.



Ils réfléchissent aussi à l'après-confinement et à l'après-coronavirus, en proposant de participer à des projets locaux et solidaires, pour faire perdurer l'entraide développée durant l'épidémie.





Pour en savoir plus sur le collectif : shorturl.at/hijF1

Pour vous inscrire et participer aux rencontres hebdomadaires : http://startupdeterritoire.alsace/fr/accueil/