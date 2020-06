Cédric Jégou candidat aux municipales à Soyaux

RCF Charente donne la parole cette semaine, de 11h00 à 11h30, aux candidats aux élections municipales de Soyaux.



Privés des traditionnelles opérations de « porte à porte » et « meeting de campagne » les prétendants au fauteuil de maire présentent leurs projets et programmes pour la commune. A Soyaux c’est une quadrangulaire qui oppose François Nebout, maire sortant, à Frédéric Cros, candidat divers droite actuel adjoint du sortant à la liste citoyenne conduite par Cédric Jégou et à William Jacquillard le candidat de la gauche.



Interviennent cette semaine :

Lundi 22 juin- Frédéric Cros pour la liste « Unis pour Soyaux »

Mardi 23 juin- William Jaquillard pour la liste «Soyaux par et Pour vous».

Mercredi 24 juin- Cédric Jégou du collectif citoyen « DéCideS » défi citoyen de Soyaux.

Jeudi 25 juin- François Nebout liste « Soyaux passionnément ».