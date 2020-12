Célia Levavasseur - Futures mamans

Célia Levavasseur, pédiatre à la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, évoque la situation des femmes enceintes et des futures et jeunes mamans pendant la crise sanitaire. Elle a créé un site internet où on trouve un questionnaire en ligne à remplir avant d'accoucher, qui sera transmis aux soignants pour une prise en charge plus personnalité. Célia Levavasseur parle également des violences obstétricales et essaye d'y remédier ainsi que de l'isolement des jeunes mamans confinées.