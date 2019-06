Le Bonheur est dans le Thé :

Le Bonheur est dans le Thé est un restaurant qui propose des animations le vendredi soir, un brunch le samedi midi.

Nous sommes situés dans le centre-ville de Poitiers et nous proposons une cuisine fait maison, au maximum locale et biologique ainsi que des plats végétariens, végétaliens mais aussi avec viande et poisson et également pour ceux qui le souhaitent sans gluten ni lait de vache.

® site https://lebonheurestdanslethe.fr/​