Bonjour et surtout meilleurs vœux pour cette année 2021 pleine de joie et d’espérance. Bienvenue à tous sur RCF Touraine dans votre magazine hebdomadaire sur la vie associative. Cette semaine, nous partons à Joué-lès-Tours pour découvrir l’antenne locale de l’association Centraider. Céline Leroux et Issouf Elli Moussami, respectivement directrice et vice-président de Centraider, sont aujourd’hui dans nos studios et nous allons notamment découvrir les missions et les actualités de ce réseau régional multi-acteurs dédié à la coopération internationale et à la solidarité. On se retrouve tout de suite avec nos invités !