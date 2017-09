Centrales nucléaires: travaux pharaoniques en région Centre

Douze réacteurs doivent être modernisés en région Centre-Val-de-Loire pour permettre aux centrales de poursuivre leur vie. A l'heure où l'on s'interroge sur la pertinence de la pérennité de l'énergie nucléaire, EDF avance un argument de taille : l'emploi. Cécile Thomas revient sur ces travaux.

Les quatre centrales de la région Centre-Val-de-Loire doivent subir d'importants travaux. Les grandes opérations débuteront en 2019. Ici et là, les voix s'élèvent de plus en plus contre les centrales. Pourtant, EDF parvient à mobiliser toute une région, en ouvrant des emplois durables dans le cadre de ses chantiers.

Ainsi, 3 à 4 000 personnes seront embauchées 6 à 8 mois pour les travaux sur les douze réacteurs. De multiples entreprises et industries sont partenaires. EDF a même établi un partenariat avec des lycées pour former les futurs salariés sur les grands chantiers.

Des centrales sous surveillance

Cela pose la question de l'avenir énergétique que l'on souhaite pour notre pays. Belleville-sur-Loire, dans le Cher, a récemment été placée sous surveillance renforcée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Des "défaillances" ont été pointées, ce qui va entraîner une recrudescence des contrôles.

La centrale de Chinon, quant à elle, pourrait être la première à être démantelée, passant ainsi devant celle du Bugey, dans l'Ain, pourtant vivement critiquée.