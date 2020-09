Centre Ardèche: Décohérence, l'art sous toutes ses formes

En cette période inédite, la culture peine à survivre et doit se réinventer, se fédérer. Partant de ce constat, plusieurs artistes du centre ardèche viennent de créer le collectif "Décohérence". Objectif: fédérer les compétences, mutualiser les moyens et offrir a terme un catalogue artistique en circuit court. Les détails avec Sandy Gayet, comédienne et fondatrice du collectif.