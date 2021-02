Centre d'accueil de réfugiés / Formation pour la reconversion vers la viticulture

Au sommaire :

- Un centre de transit pour réfugiés a ouvert en novembre en région Centre Val de Loire, à Charost précisément, une petite commune de l'Ouest du Cher à la limite de la frontière de l'Indre. 25 places sont mises à disposition dans 4 logements par l'association Viltaïs. Reportage et témoignages.

- Champs, prairies, fossés, la Touraine n'a plus assez d'arbres et d'arbustes hors de ses forêts ! La SEPANT (société d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature en Touraine) s'est associée avec l'association Inpact 37 dans un collectif : Aux arbres etcaetera. Ils lancent un appel à replanter et ça commence dès ce week-end à Chaveignes au sud ouest du département.

Premier objectif pour le collectif : planter 100 000 arbres par an pendant 10 ans.