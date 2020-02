Centre d'évaluation pour autistes adultes de haut niveau de Saint-Etienne

L'Hôpital Bellevue accueille le Centre d'évaluation pour autistes adultes de haut niveau de Saint-Étienne.

Le but établir des diagnostics et aider ces adultes qui souvent ne savaient pas qu'ils étaient autistes.

Dans cette émission Rendez-vous avec la Santé, Emma Jehl reçoit

Roger Gayton, Sociologue et coordinateur du Centre

Aurélie Royer et Marine Delolme, Neuropsychologues.