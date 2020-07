Et la nature dans tout ça ? Au centre initiation nature, nichée dans un bois aux portes de Laval, on apprend à la redécouvrir, à la regarder autrement. Bien sûr, on peut s’y promener, y courir, il y a des parcours santé, il y a également un centre équestre à proximité. Mais le centre a aussi une mission pédagogique par le biais d’ateliers : de la graine à la fleur, comment lutter contre le gaspillage alimentaire, fabriquer un herbier, les petites bêtes utiles pour un bon compost etc… et puis, une exposition où nous retrouvons Isabelle Rupin pour radio fidélité Mayenne.