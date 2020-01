Cette semaine Bernard Clermont reçoit Madame Renée Thouanel-Drouillas, présidente de l'association départementale des déportés et fusillés, et Madame Marie-Thérèse Bausson, conseillère déléguée pour la lecture publique et les enseignements musicaux à la mairie de St-Jacques De La Lande, pour parler de la cérémonie commémorative des fusillés de la Maltière à St-Jacques de La Lande.