Certification environnementale cognac & HVE

Le bureau national interprofessionnel du cognac a publié un guide des bonnes pratiques qui vise a réduire au maximum l?utilisation des produits phytosanitaires, protéger les rivières et riverains, utiliser plus efficacement les couverts végétalisés, favoriser la bio diversité et pourquoi pas développer l?agroforesterie.



Deux viticuteurs Pascale Croc et Jean Delpeuch sont engagés dans cette démarche.