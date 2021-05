Au programme, une chronique de Maïa, qui nous parle de l’expression des émotions dans notre corps. Ensuite, vous entendrez l’interview de notre invité de la semaine, Alan Chauvin, maître de conférence au Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition de l’Université Grenoble Alpes et du CNRS. Enfin, vous assisterez à une petite expérience visuelle et sonore en direct.



Image utilisée lors de l'expérience visuelle avec Alan Chauvin



Son utilisé lors de l'expérience sonore avec Alan Chauvin