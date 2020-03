Ces liens qui unissent les femmes à l'écologie

Que lien particulier unit les femmes et l’écologie ? A l'occasion de la journée international des droits des femmes, Anne Kerléo part avec Pascale d’Erm, journaliste et auteure spécialisée en écologie depuis une vingtaine d’années, à la rencontre de quelques femmes d’hier et d’aujourd’hui, dont l’expérience peut nous aider à penser l’écologie, à penser notre lien à la nature et au monde.

Pascale d'Erm a publié, en 2017, aux éditions La Mer Salée, un ouvrage intitulé "Soeurs en écologie". Un ouvrage dans lequelle elle revient sur cette idée de "sororité écologique". Un concept au coeur de cette émission, et qui théorise assez bien pourquoi les femmes ont un lien si particulier avec la nature.

Partez donc à la découverte de l'écoféminisme, et des opportunités qu'il offre pour construire un monde durable, ainsi que des liens renouvelés entre les humains, et avec le reste du vivant.