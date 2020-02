Ces petits gestes qui peuvent sauver la planète !

Hier, enfin ! Après « quelques mois » de préparation – mais il en faut beaucoup parfois pour changer des habitudes bien installées – j’ai fabriqué pour la première fois du produit lessive écolo ! et en plus sans emballage plastique ! 3 litres de produit lessive … avec un test le soir même tout à fait positif, avec un parfum de lavande qui rappelle la Méditerranée, au printemps… Au ton de mon propos, vous percevez sans doute que je ne suis pas peu fier… même si, en l’occurrence, je devrais faire preuve de beaucoup de modestie : nombreux sont ceux qui font beaucoup mieux, et surtout, ont commencé depuis longtemps et vont plus vite en la matière.

A tous ceux qui donnent l’exemple, agissent et aident concrètement à être des acteurs de la transformation écologique : Bravo ! Vous ne laissez pas tranquille la conscience de vos contemporains, en tous les cas, la mienne.

Oui, comme le souligne encore La Croix dans son hebdo, « Il y a des petits gestes qui ont un goût de révolution ». En comptant sur ces petits gestes, imaginons qu’ils soient engagés par sept milliards d’individus tous reliés au désir de reconnaître la Terre comme une Mère généreuse. Quelle révolution ! Car « la grande pauvre » c’est Notre mère la terre comme l’écrit le Pape François (Notre mère la terre, préface du patriarche Bartholomeos Ier de Constantinople, oct. 2019) dans une démarche œcuménique.

Je ne résiste pas à relire la liste de tous ces petits pas comme des invitations à prendre soin les uns des autres, tous reliés au monde du vivant : réduire ses déchets, baisser la température des pièces, modérer le numérique, bien orienter son argent… et aussi, acheter local, consommer moins, lâcher la voiture et l’avion, manger végétarien… sans oublier que toutes ces révolutions individuelles doivent prendre le pas et encourager l’action au niveau collectif : associations, entreprises, collectivités locales et États, organisations mondiales.

Ce qui est en jeu, c’est tout ce qui touche le politique, l’art du vivre ensemble avec et sur toute la Terre. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique ? s’interroge le philosophe Bruno Latour (2017). La réponse est cinglante : Sous nos deux pieds, là où nous vivons, là où nous sommes plantés ! Comme François d’Assise, il nous faut toucher l’épaisseur du Très-Bas, là où il loge comme la présence ou le nom de Dieu :

« Au ras de la lumière du siècle, là où la vie manque de tout »

(Le Très-Bas, Christian Bobin, 1992)