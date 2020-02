Le service néonatologie de l'hôpital du Mans est sauvé grâce entre autre à la participation de trois médecins de la clinique du Tertre Rouge, d'un interne du CHU d'Angers et d'un chef de service du CHU de Nantes. C’est un soulagement pour les parents. Certain comme Céline Tardy se sont mobilisés pour éviter la fermeture du service. Cette jeune maman a lancé une pétition sur internet qui comptabilise plus de 15 milles signatures





https://www.change.org/p/le-gouvernement-tous-ensemble-contre-la-fermeture-de-la-r%C3%A9a-pediatrique-et-n%C3%A9onatalogie-du-ch-le-mans?recruiter=695185604&recruited_by_id=7eed5360-08a8-11e7-881e-cf95dedb752b&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard