C'est parti pour la tombola des 25 ans de RCF en Berry !

1er prix : Un survol de Bourges en avion (2 adultes et 1 enfant) offert par Berry-Province

2ème prix : Un séjour d'une nuit à Sancerre avec visite de la ville (2 adultes) offert par l'office de tourisme de Sancerre

3ème prix : Un déjeuner-croisière sur le canal de Briare (2 adultes) offert par Berry-Province

4ème prix : Trois entrées "enfant" offertes par le ZooParc de Beauval

Sans oublier les cadeaux de nos partenaires Pillivuyt, La Bovida, Aubrun, La Procure, La Bouinotte, Carrefour-Market, Cultura, Les Sablés de Nancay, Les Brioches Delaire, Dactyl Buro Office, Photographie Morlet, Torréfaction d'Auron, JCFM Haute Coiffure, La Grande Récré, Leclerc Prado, Méga CGR, Société Générale, Le Bourbonnoux, Le Jardin Gourmand,La Courcillière, Harmonie Table Déco, Coiffeur L'appartement, Berry Province, Office du tourisme de Sancerre, V&B, Librairix, Les Pages du Donjon, Point Virgule, Thé et Café In,... et des dizaines d'entrées pour le Parc Floral d'Apremont sur Allier, le Château de Meillant, le Château de Valençay, la Moutonnerie de Germigny, le Pôle du Cheval et de l’Âne de Lignières, etc..

Dès maintenant réservez vos tickets sur rcfenberry@rcf.fr

1.5€ le ticket 5€ les 5 tickets

Et rendez-vous nombreux le 11 juin pour les 25 ans de RCF en Berry !

Maison diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc, Bourges