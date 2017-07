Cet été sur la route, c'est zéro alcool

Les vacances scolaires commencent vendredi soir. Cela signifie que de nombreux jeunes vont prendre la route, certains le bac ou le diplôme en poche et d'autres, le permis frais émoulu. Or, les statistiques sont sans concessions: le taux d'accidentologie des jeunes est beaucoup plus élevé en juillet et août que durant le reste de l'année.

C'est pourquoi le Syndicat professionnel des acteurs de la prévention des risques de l’alcool et des drogues lance une campagne de prévention "zéro alcool". Une campagne particulièrement destinée aux jeunes conducteurs avec un message prioritaire. Tony Soldevilla le directeur du syndicat, explique lequel à Christian Vadon. Ayez donc le réflexe de l'auto-dépistage et vérifiez bien que vous avez, à bord de votre véhicule, un éthylotest !