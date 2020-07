Cet été, visitez la France pour soutenir notre patrimoine!

VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

Cet été, crise sanitaire oblige, 87% des Français qui prévoient de partir en vacances voyageront dans l'Hexagone. Châteaux, ruines antiques, villages de charme... notre pays ne manque pas de monuments à visiter ni de sites exceptionnels à découvrir, quand ce n'est pas des morceaux de patrimoine... à déguster ! Redécouvrir notre patrimoine c'est aussi une façon de soutenir un secteur fortement perturbé par les mesures de confinement et notamment l'absence de touristes étrangers. Au micro de Melchior Gormand et Étienne Pépin, Christian Clarke de Dromantin, co-fondateur de Patrivia et de l'association Patrimoine 2.0, et Maxime Cumunel de l'Observatoire du patrimoine religieux (OPR), nous donnent des idées de visites pour cet été.

Les 18 sites emblématiques du loto du patrimoine

La cathédrale Notre-Dame-du-Réal à Embrun (Hautes-Alpes), l'église Saint-Étienne de Mélas au Teil (Ardèche), le couvent des Filles-de-Marie de L'Île-Rousse (Corse) ou encore le viaduc des Rochers Noirs en Corrèze... Autant de monuments qui figurent parmi les 18 sites emblématiques de la France qui vont bénéficier d'un soutien financier grâce à la nouvelle saison du Loto du patrimoine, lancé par la Fondation du patrimoine. Les tickets seont mis en vente à partir du 31 août, c'est déjà une invitation à redécouvrir notre patrimoine et participer à sa sauvegarde.

#CetÉtéJeVisiteLaFrance

L'idée est venue pendant le confinement. Le collectif Patrimoine 2.0 a lancé le hashtag #CetÉtéJeVisiteLaFrance, une opération pour soutenir les propriétaires de châteaux, manoirs, moulins, jardins et autres joyaux de notre patrimoine. "On s'est dit qu'il fallait absolument lancer une initiative pour pouvoir soutenir le patrimoine et le tourisme culturel de manière globale, témoigne Christian Clarke de Dromantin, pour donner un peu d'espoir à toutes ces personnes à un moment où on ne savait pas trop où on allait."

Si "les Français aiment profondément leur patrimoine", comme le constate Maxime Cumunel, "les gens connaissent mieux le Pérou que le Périgord !" Partenaire de l'opération #CetÉtéJeVisiteLaFrance, l'OPR s'associe à "une invitation à retrouver ses racines et retrouver le bon sens". "Dans un monde à la fois marqué par la crise sanitaire mais aussi par l'écologie" il s'agir de "voyager moins loin mais avec plus de sens, retrouver des valeurs, des racines, des terroirs - et des terrioirs, c'est du patrimoine mais c'est aussi de la gastronomie, c'est du paysage, c'est un art de vivre... tout ça est indissociable en réalité !"