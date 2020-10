"Chagall. le passeur de lumière" au Centre Pompidou Metz avec Elia Biezunski.

"Chagall. le passeur de lumière" est la prochaine exposition au Centre Pompidou Metz célébrant à la fois les 10 ans de Georges et les 800 ans d'Etienne. Nous accueillerons Elia Biezunski, commissaire de l'exposition, juste après le journal régional présenté par Sébastien Souici. Auparavant nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberge qui évoqueront Gabriel Hocquard et nous retrouverons aussi ce soir la chronique écolo d'Elodie Leidinger. Nous débutons ce 18 19 avec Christophe Dechoux responsable du salon Agrimax qui s'est terminé hier à Metz-Expo pour un bilan final.